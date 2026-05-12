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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auseinandersetzung in Buslinie 34 - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Im Heidelberg Stadtteil Ziegelhausen kam es am Montagmorgen gegen 10 Uhr in der Wilhemsfelder Straße zu einer Körperverletzung in der Buslinie 34.

Eine bislang unbekannte männliche Person verletzte einen 19-jährigen Mann unvermittelt durch einen Schlag auf den linken Arm, als dieser gerade im Begriff war an der Haltestelle "Grüner Baum" auszusteigen. Im weiteren Verlauf trat der Unbekannte gegen dessen Rücken, so dass dieser zu Fall kam. Der 19-Jährige flüchtete aus dem Bus und wurde von dem Mann verfolgt. Dabei schlug der Tatverdächtige erneut mit der Hand auf dessen Hinterkopf. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend in Richtung Peterstaler Straße. Der 19-Jähirge wurde durch den Angriff leicht verletzt. Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

Männliche Person, circa 185-190 cm groß, kräftige Erscheinung, dunkle mittellange Haare, einen Drei-Tage-Bart, eher dunklere Haut

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen oder dem Tathergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg Nord unter der Telefonnummer 06221 45690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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