Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußgängerin kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 09:35 Uhr querte eine 66-jährige Fußgängerin trotz blinkender Fußgänger-Warnleuchte den Gleisbereich in der Friedrichstraße auf Höhe des Nationaltheaters. Dabei übersah sie herannahende Straßenbahn der Linie 5, woraufhin die Frau mit dieser kollidierte. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Diese wurden durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt.

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