LPI-G: (LK ABG) Fahren ohne Fahrerlaubnis (0099725/2026)
Altenburg (ots)
Meuselwitz. Am Donnerstagmorgen (23.04.2026, gegen 08:05 Uhr) fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Altenburger Land in der Heinrich-Heine-Straße ein 72-jährigen Pkw-Fahrer auf, vom dem sie aus vorangegangen Verkehrskontrollen bereits wussten, das dieser nicht über einen Führerschein verfügt. Die Kontrolle bestätigte den Verdacht erneut. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. (DL)
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