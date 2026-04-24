LPI-G: (LK ABG) Fahren ohne Fahrerlaubnis (0099725/2026)

Gera (ots) - Gera. Am 22.04.2026 gegen 18:35 Uhr kam es in der Jenaer Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindes. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Opel die Jenaer Straße in Richtung Zeulsdorfer Straße, als plötzlich ein 9-jähriges Mädchen zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn lief. Es kam zur Kollision mit dem Pkw. Das Kind erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde ...

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