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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Diebstahl eines Kleinkraftrades aufgeklärt (0099126/2026)

Greiz (ots)

Langenwolschendorf/Pausa-Mühltroff. Am 22.04.2026, im Zeitraum von 08:30 bis 12:00 Uhr, entwendete ein 40-jähriger Mann ein vor einer Schule Pausa-Mühltroff (Sachsen) abgestelltes Kleinkraftrad Simson. Die 15-jährige Nutzerin hatte das Fahrzeug während des Schulbesuchs abgestellt. Nachdem die Geschädigte den Diebstahl bemerkte, konnte sie das Moped mittels eines eingebauten Ortungssystems in Langenwolschendorf lokalisieren. Beim Eintreffen am Abstellort flüchtete der Tatverdächtige mit dem Fahrzeug zurück nach Pausa. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der 40-Jährige dort durch Kräfte der Thüringer Polizei festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 0,34 Promille, zudem reagierte ein Drogentest positiv. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und an die Eigentümerin übergeben. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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