LPI-G: (G) Reizgaseinsatz nach Streit (0098200/2026)

Greiz (ots) - B92 bei Wittchendorf. Am 21.04.2026 gegen 15:03 Uhr kam es auf der B92 zwischen Wittchendorf und Wildetaube zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dieses wurde in der Folge gegen die Leitplanke gedrückt, kam von der ...

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