PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Reizgaseinsatz nach Streit (0098200/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 21.04.2026 gegen 21:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der August-Bebel-Straße in Gera zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach einer verbalen Streitigkeit setzte ein 23-jähriger Mann Tierabwehrspray gegen einen 42-Jährigen ein, der dadurch eine Augenreizung erlitt. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Die Polizei Gera ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 07:18

    LPI-G: (LK GRZ) Frontalzusammenstoß mit Überschlag (0098014/2026)

    Greiz (ots) - B92 bei Wittchendorf. Am 21.04.2026 gegen 15:03 Uhr kam es auf der B92 zwischen Wittchendorf und Wildetaube zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dieses wurde in der Folge gegen die Leitplanke gedrückt, kam von der ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 07:15

    LPI-G: (LK GRZ) Auffahrunfall mit verletzter Mopedfahrerin (0097960/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 21.04.2026 gegen 14:50 Uhr ereignete sich in der Aumaischen Straße ein Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin musste verkehrsbedingt bremsen, was eine nachfolgende 16-jährige Mopedfahrerin zu spät bemerkte und auffuhr. In der Folge stürzte die Jugendliche und zog sich eine Unterarmfraktur zu. Sie wurde zur weiteren ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 07:13

    LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind (0097767/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. Am 21.04.2026 gegen 13:45 Uhr kam es auf dem Neustadtring in Greiz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Ein 10-jähriges Mädchen überquerte in Höhe der Bahnunterführung die Fahrbahn und übersah dabei ein herannahendes Fahrzeug. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der 70-jährige Fahrzeugführer eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren