LPI-G: (G) Reizgaseinsatz nach Streit (0098200/2026)
Gera (ots)
Gera. Am 21.04.2026 gegen 21:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der August-Bebel-Straße in Gera zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach einer verbalen Streitigkeit setzte ein 23-jähriger Mann Tierabwehrspray gegen einen 42-Jährigen ein, der dadurch eine Augenreizung erlitt. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Die Polizei Gera ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell