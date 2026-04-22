Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug (0098155/2026)

Greiz (ots)

Ronneburg. Am 21.04.2026 gegen 18:20 Uhr kam es auf der L1081 bei Ronneburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 43-jährige Seat-Fahrerin beabsichtigte nach links abzubiegen und übersah dabei ein überholendes Fahrzeug. Es kam zur Kollision, infolge derer sich der überholende Kia überschlug. Die 28-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Seat wird mit einem vierstelligen Betrag ausgewiesen. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet. (DL)

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