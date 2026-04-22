Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Frontalzusammenstoß mit Überschlag (0098014/2026)

Greiz (ots)

B92 bei Wittchendorf. Am 21.04.2026 gegen 15:03 Uhr kam es auf der B92 zwischen Wittchendorf und Wildetaube zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dieses wurde in der Folge gegen die Leitplanke gedrückt, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 44-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden im insgesamt hohen fünfstelligen Bereich. Die Bundesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei Greiz ermittelt zum Unfallhergang und den weiteren Umständen. (DL)

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