LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind (0097767/2026)
Greiz (ots)
Greiz. Am 21.04.2026 gegen 13:45 Uhr kam es auf dem Neustadtring in Greiz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Ein 10-jähriges Mädchen überquerte in Höhe der Bahnunterführung die Fahrbahn und übersah dabei ein herannahendes Fahrzeug. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der 70-jährige Fahrzeugführer eine Kollision nicht verhindern. Das Kind wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Greiz hat die Unfallermittlungen eingeleitet. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell