Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind (0097767/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am 21.04.2026 gegen 13:45 Uhr kam es auf dem Neustadtring in Greiz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Ein 10-jähriges Mädchen überquerte in Höhe der Bahnunterführung die Fahrbahn und übersah dabei ein herannahendes Fahrzeug. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der 70-jährige Fahrzeugführer eine Kollision nicht verhindern. Das Kind wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Greiz hat die Unfallermittlungen eingeleitet. (DL)

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