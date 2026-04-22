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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Mutmaßliche Farbbeutelattacke auf Jugendamt (0097259/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 21.04.2026, in der Zeit zwischen 04:45 Uhr und 07:30 Uhr, wurde die Fassade des Jugendamtes am Theaterplatz in Altenburg durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde vermutlich ein Farbbeutel mit roter Farbe gegen das Gebäude geworfen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Altenburger Land ermittelt wegen Sachbeschädigung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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