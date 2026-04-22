LPI-G: (LK ABG) Mutmaßliche Farbbeutelattacke auf Jugendamt (0097259/2026)

Altenburg (ots) - Windischleuba. In der Nacht zum 21.04.2026 gegen 23:52 Uhr kam es zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei in der Feldstraße. Anwohner nahmen Hilferufe wahr und entdeckten eine 74-jährige Frau vor einem Mehrfamilienhaus liegend. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau aus einem Fenster ihrer Wohnung gestürzt. Die Seniorin wurde schwer verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ...

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