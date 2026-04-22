LPI-G: (LK ABG) Mutmaßliche Farbbeutelattacke auf Jugendamt (0097259/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 21.04.2026, in der Zeit zwischen 04:45 Uhr und 07:30 Uhr, wurde die Fassade des Jugendamtes am Theaterplatz in Altenburg durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde vermutlich ein Farbbeutel mit roter Farbe gegen das Gebäude geworfen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Altenburger Land ermittelt wegen Sachbeschädigung. (DL)
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