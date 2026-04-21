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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Schwerverletzte nach Fenstersturz (0097087/2026)

Altenburg (ots)

Windischleuba. In der Nacht zum 21.04.2026 gegen 23:52 Uhr kam es zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei in der Feldstraße. Anwohner nahmen Hilferufe wahr und entdeckten eine 74-jährige Frau vor einem Mehrfamilienhaus liegend. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau aus einem Fenster ihrer Wohnung gestürzt. Die Seniorin wurde schwer verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie operativ versorgt werden musste. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder eine vorsätzliche Handlung liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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