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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Besonders schwerer Diebstahl aus Wohnhaus - mit besonoders ungewöhnlichen Umständen (0096901/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 20.04.2026 im Zeitraum von 12:30 bis 13:30 Uhr kam es in der Jahnstraße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls mit ungewöhnlichem Verlauf. Ein 35-jähriger Mann verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zutritt zu einem Wohnhaus. Im Inneren zog er sich vollständig aus, legte sich in ein Bett und hielt sich dort widerrechtlich auf. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann in der Wohnung versteckt. Der Tatverdächtige entwendete unter anderem ein Rätselheft, zwei Feuerzeuge sowie Küchenutensilien. Zudem entstand Sachschaden an Fenstern, Türen und Inventar in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Mann befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Nach ärztlicher Begutachtung wurde er in eine Fachklinik eingewiesen. Das Diebesgut konnte vor Ort an die 63-jährige Wohnungsinhaberin übergeben werden. Die Ermittlungen dauern an. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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