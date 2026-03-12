Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

HZA-FF: Zukunftstag beim Zoll

Frankfurt (Oder) (ots)

Am 23. April 2026 beteiligt sich das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am 24. Zukunftstag für Mädchen und Jungen im Land Brandenburg

11 Schülerinnen und 11 Schüler bekommen auf der Zollliegenschaft Am Wasser 3 in 16307 Gartz/Oder einen kleinen Einblick in die vielfältigen Aufgaben des Zolls.

Sie können Zöllnerinnen und Zöllnern über die Schulter schauen und gemeinsam mit ihnen ein Auto kontrollieren, sportlich aktiv werden und die Arbeit am Schreibtisch kennenlernen. Es werden Fragen zur Ausbildung im mittleren Dienst bzw. zum dualen Studium im gehobenen Dienst beantwortet. Natürlich wird auch ein Zollhund vorgestellt.

Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr, eine Anmeldung erfolgt unter folgendem Link: www. https://zukunftstagbrandenburg.de/

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt (Oder), übermittelt durch news aktuell