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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Mehrere Einbrüche und Einbruchversuche in Gartenanlage (0097704/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 17.04.2026, 17:00 Uhr, bis 21.04.2026, 11:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einer Gartenanlage "Zum Fortschritt" in Altenburg, An den Plateauwiesen, in mehrere Gartenlauben einzudringen. In zwei Fällen scheiterte der Einbruchsversuch. In einem weiteren Garten gelang es den Tätern, gewaltsam in die Laube einzudringen und einen Hammer sowie einen Handwagen im Gesamtwert von etwa 50 Euro zu entwenden. Zudem entstand dreistelliger Sachschaden am Eingangstor der Anlage sowie an den betroffenen Lauben. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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