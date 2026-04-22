Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Auffahrunfall mit verletzter Mopedfahrerin (0097960/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 21.04.2026 gegen 14:50 Uhr ereignete sich in der Aumaischen Straße ein Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin musste verkehrsbedingt bremsen, was eine nachfolgende 16-jährige Mopedfahrerin zu spät bemerkte und auffuhr. In der Folge stürzte die Jugendliche und zog sich eine Unterarmfraktur zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro. Die Polizei Greiz hat die Unfallermittlungen eingeleitet. (DL)

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