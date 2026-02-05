Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch am Marktplatz + Kettensägen und Äxte gestohlen +
Butzbach: Einbruch am Marktplatz
Am Butzbacher Marktplatz drangen Diebe in der Zeit zwischen Mittwoch (04.02.2026), 18:10 Uhr und Donnerstag (05.02.2026), 08:00 Uhr durch eine Kellertür in ein Geschäft ein. Die Täter ließen unter anderem mehrere Brillen, ein Messgerät und Ferngläser mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.
Nidda: Kettensägen und Äxte gestohlen
Einbrecher verschafften sich im Zeitraum zwischen Dienstag (03.02.2026), 23:00 Uhr und Mittwoch (04.02.2026), 08:30 Uhr Zutritt zum Keller eines Einfamilienhauses in der Wydratstraße in Ober-Widdersheim. Die Unbekannten erbeuteten mehrere Kettensägen und Äxte. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).
