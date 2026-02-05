Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch in Supermarkt - Diebe erbeuten Zigaretten + schwarzer Mazda touchiert + in Gegenverkehr geraten

Giessen (ots)

Fronhausen: Einbruch in Supermarkt - Diebe erbeuten Zigaretten

In der Nacht zu heute (5. Februar) drangen gegen 2.20 Uhr drei Einbrecher in einen Supermarkt in der Straße "Im Boden" ein. Sie schlugen eine Glasschiebetür ein und nahmen mehrere Zigarettenpackungen mit. Die genaue Anzahl sowie der Wert des Diebesgutes müssen noch ermittelt werden. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf mindestens 15.000 Euro. Auf der Videoüberwachung des Marktes sind drei Täter zu sehen, die mit einem Auto flüchten. Zu dem Fluchtfahrzeug sind keine Hinweise bekannt. Die Ermittler der Marburger Kripo suchen nach Zeugen und fragen: Wem sind in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Im Boden" aufgefallen? Wer kann Hinweise auf die Täter oder das Fluchtfahrzeug geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Marburg-Marbach: Schwarzer Mazda touchiert

Einen Blechschaden von knapp 3.000 Euro an einem schwarzen Mazda 6 verursachte am Freitag (30. Januar) ein unbekannter Autofahrer. Der Kombi war zwischen 8 Uhr und 14 Uhr auf einem Parkplatz nahe der Grundschule Marbach in der Straße "Haselhecke" abgestellt. In diesem Zeitraum touchierte der Unfallfahrer den Mazda hinten rechts und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachteten und Hinweise auf den Verursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

L3089-Cölbe: In Gegenverkehr geraten

Nach einer Unfallflucht am Freitagabend (30. Januar) gegen 20 Uhr auf der Landesstraße 3089 sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 50-jährige Fahrerin war mit ihrem grauen VW Passat auf der L3089 aus Richtung Cölbe kommend in Richtung Bernsdorf unterwegs. Kurz hinter der Überführung der Bundesstraße 62 kam ihr ein unbekannter Autofahrer entgegen. Dieser überholte einen vor ihm fahrendes Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die 50-Jährige nach rechts aus. Trotz des Ausweichmanövers kollidierte der linke Außenspiegel des Passats mit dem entgegenkommenden Pkw. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Den Schaden an dem grauen Kombi schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Laut Angaben von Zeugen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen VW Golf handeln. Zeugenhinweise nimmt die Marburger Polizeistation unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell