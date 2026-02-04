Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Festnahme nach Einbruch in Autohaus

Giessen (ots)

Friedberg: Festnahme nach Einbruch in Autohaus

Am frühen Dienstag (3.2.) meldete ein Sicherheitsdienst der Polizei gegen 2.45 Uhr einen Einbruch in ein Autohaus in der Straßheimer Straße. Ein vor Ort eingesetzter Sicherheitsdienstmitarbeiter verfolgte auf frischer Tat einen Tatverdächtigen zu Fuß und gab der Polizei telefonisch über Notruf Standortmeldungen. Eine hinzugeeilte Streife konnte den Einbrecher kurz darauf im Umfeld antreffen und festnehmen. Auf seiner Flucht hatte er noch eine Flasche in Richtung des Verfolgers geworfen. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Der Festgenommene musste mit zur Dienststelle.

Den ersten Ermittlungen zufolge werden dem Mann neben dem Einbruch weitere, geringwertige Diebstähle zugeordnet. Zudem wird geprüft, ob er als Täter weiterer Eigentumsdelikte infrage kommt. Die Ermittlungen hierzu laufen noch.

Der Mann musste die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen. Er wurde am nächsten Morgen mangels vorliegender Haftgründe nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auf den 52-Jährigen kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell