Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: GIEßEN: Neujahrskonzert bringt 2.400 Euro für den guten Zweck - Polizeipräsidium Mittelhessen übergibt Spende an Gießener Elternverein

Giessen (ots)

Gießen: Mit einem musikalischen Abend für den guten Zweck setzte das Neujahrskonzert des Polizeipräsidiums Mittelhessen und der Katholischen Polizeiseelsorge ein starkes Zeichen der Solidarität. Rund 2.400 Euro an Spenden kamen bei dem Benefizkonzert zusammen. Die Spendensumme wurde nun offiziell an den "Elternverein für leukämie- und krebskranke Kinder Gießen e. V." übergeben.

Das Konzert, das Ende Januar in der St.-Bonifatius-Kirche in Gießen stattfand, war zugleich ein Dank an die Bevölkerung für das Vertrauen in die Arbeit der Polizei. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, einen besonderen musikalischen Abend zu erleben und dabei ein wichtiges soziales Projekt in der Region zu unterstützen. Die beteiligten Musikerinnen und Musiker hatten unentgeltlich mitgewirkt und so den Benefizgedanken des Konzerts getragen.

Im Rahmen der Spendenübergabe überreichte Polizeivizepräsident Dr. Frielinghaus die Spendensumme an Ingrid Nolte vom Elternverein. Er zeigte sich dankbar für die große Resonanz:

"Ich danke allen Besucherinnen und Besuchern sehr herzlich für ihre Spendenbereitschaft. Es freut mich und macht mich dankbar, dass wir mit diesem Betrag die gute und wichtige Arbeit des Elternvereins unterstützen können. Das Engagement der Menschen in unserer Region zeigt, wie stark der Zusammenhalt ist."

Das Polizeipräsidium Mittelhessen bedankt sich bei allen Mitwirkenden sowie bei den Besucherinnen und Besuchern des Neujahrskonzerts, deren Engagement und Spendenbereitschaft Familien mit schwer erkrankten Kindern zugutekommen. Mit der übergebenen Spendensumme wirkt das Konzert über den musikalischen Abend hinaus weiter und setzt ein nachhaltiges Zeichen der Mitmenschlichkeit in der Region.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

