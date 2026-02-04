Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Kontrolle deckt Verstöße bei Schwerlasttransport auf + Einbrecher scheitern an Tür + grauer Seat zerkratzt + Unbekannter kracht gegen roten Kleinwagen und flüchtet

A45 - Dillenburg: Kontrolle deckt Verstöße bei Schwerlasttransport auf

Einer Polizeistreife vom Regionalen Verkehrsdienst Lahn-Dill fiel am Montagmorgen (2. Februar) gegen 11 Uhr auf der Autobahn 45 zwischen der Anschlussstelle Dillenburg und Haiger ein Lkw auf. Die Verkehrsexperten kontrollierten den Schwertransport auf dem Parkplatz "Am Borbelholz" und stellten unter anderem nach Durchsicht der Ladepapiere fest, dass der Lkw überladen war. Statt der erlaubten 40.000 kg wog dieser knapp 43.000 kg. Der Fahrer händigte den Polizisten eine umfangreiche Ausnahmegenehmigung aus, deren Prüfung einige Zeit in Anspruch nahm. Die Ordnungshüter stellten schließlich fest, dass die vorgelegte Genehmigung für den Schwerlasttransport nicht für die A 45 gültig war. Der Transport hätte über eine andere, zulässige Strecke geführt werden müssen, was mit einer längeren Fahrzeit und zusätzlichen Kosten für den Spediteur verbunden gewesen wäre. Zudem hätte aufgrund der Überladung ein weiterer Lkw eingesetzt werden müssen. Die vorsätzliche Überladung nutzen Spediteure, um den Einsatz eines zweiten Lkw oder einer zweiten Fahrt zu umgehen. Das eingesparte Geld stellen die Beamten der Spedition im Rahmen eines so genannten Verfallverfahrens in Rechnung indem sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von etwa 4.200 Euro erhoben. Zusätzlich untersagten sie dem Fahrer die Weiterfahrt.

Wetzlar: Einbrecher scheitern an Tür

Einbrecher versuchten am Wochenende in der Zeit von Samstag (31. Januar) 13 Uhr bis Montag (2. Februar) 8.30 Uhr die Eingangstür einer Apotheke am "Neustädter Platz" aufzuhebeln. Die Täter scheiterten an ihrem Vorhaben, da die Tür standhielt. Der Sachschaden wird mit circa 200 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Grauer Seat zerkratzt

Einen grauen Seat Sportstourer beschädigte ein Unbekannter zwischen Sonntag (1. Februar) 19 Uhr bis Montag (2. Februar) 7.50 Uhr in der Beethovenstraße. Die Beschädigung an dem Heck sowie an der linken hinteren Fahrzeugseite schätzt die Polizei auf 800 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180.

Braunfels: Unbekannter kracht gegen roten Kleinwagen und flüchtet

Nach einer Unfallflucht am Freitagmorgen (30. Januar) zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr in der Wintersburgstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Ein roter Nissan Micra parkte in Höhe der Hausnummer 4, als ein bislang unbekannter Autofahrer, mutmaßlich aufgrund von Glätte, ins Rutschen geriet und mit seinem Fahrzeug gegen den Nissan krachte. Den Blechschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite schätzt die Polizei auf etwa 6.500 Euro. Der rote Kleinwagen war zudem nicht mehr fahrbereit. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den Verursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten die Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer Wetzlar (06441) 9180 zu kontaktieren.

