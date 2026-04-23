Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Geschwindigkeitsverstöße an Baustelle der B94 - Polizei kündigt weitere Kontrollen an

Greiz (ots)

Greiz. Im Bereich der Bundesstraße B94 zwischen Zoghaus und Naitschau befindet sich derzeit im Zuge des Ausbaus des Stromnetzes (Projekt "Südlink") eine Baustelle, bei der es regelmäßig zu querendem LKW-Verkehr kommt. Die Situation erfordert von allen Verkehrsteilnehmern ein besonders hohes Maß an Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme.

Aufgrund von Hinweisen der dort tätigen Bauarbeiter führte die Polizeiinspektion Greiz in den vergangenen beiden Tagen Geschwindigkeitskontrollen während der laufenden Bautätigkeit durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 50 km/h.

Das Ergebnis der Kontrollen ist besorgniserregend: Innerhalb von jeweils nur etwa 1,5 Stunden wurden an beiden Tagen eine zweistellige Anzahl an erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Mehrere Fahrzeugführer waren mit über 75 km/h unterwegs. Der Spitzenwert lag bei 105 km/h - mehr als doppelt so schnell wie erlaubt.

Diese Verstöße wiegen besonders schwer, da sie während einer aktiven Baustellensituation begangen wurden. Durch querende LKW entsteht ein erhebliches Gefahrenpotenzial. Ein Frontalzusammenstoß hätte schwerwiegende Folgen, deren Risiko sich mit steigender Geschwindigkeit deutlich erhöht.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass bei den Kontrollen nicht die Sanktionierung im Vordergrund steht, sondern die Sicherheit aller Beteiligten - insbesondere der Bauarbeiter vor Ort sowie der Verkehrsteilnehmer selbst.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden auch weiterhin gezielte Geschwindigkeitskontrollen in diesem Bereich durchgeführt.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer: Halten Sie sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten und passen Sie Ihre Fahrweise den örtlichen Gegebenheiten an. Rücksicht und Aufmerksamkeit können Leben retten. (DL)

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