PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Geschwindigkeitsverstöße an Baustelle der B94 - Polizei kündigt weitere Kontrollen an

Greiz (ots)

Greiz. Im Bereich der Bundesstraße B94 zwischen Zoghaus und Naitschau befindet sich derzeit im Zuge des Ausbaus des Stromnetzes (Projekt "Südlink") eine Baustelle, bei der es regelmäßig zu querendem LKW-Verkehr kommt. Die Situation erfordert von allen Verkehrsteilnehmern ein besonders hohes Maß an Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme.

Aufgrund von Hinweisen der dort tätigen Bauarbeiter führte die Polizeiinspektion Greiz in den vergangenen beiden Tagen Geschwindigkeitskontrollen während der laufenden Bautätigkeit durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 50 km/h.

Das Ergebnis der Kontrollen ist besorgniserregend: Innerhalb von jeweils nur etwa 1,5 Stunden wurden an beiden Tagen eine zweistellige Anzahl an erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Mehrere Fahrzeugführer waren mit über 75 km/h unterwegs. Der Spitzenwert lag bei 105 km/h - mehr als doppelt so schnell wie erlaubt.

Diese Verstöße wiegen besonders schwer, da sie während einer aktiven Baustellensituation begangen wurden. Durch querende LKW entsteht ein erhebliches Gefahrenpotenzial. Ein Frontalzusammenstoß hätte schwerwiegende Folgen, deren Risiko sich mit steigender Geschwindigkeit deutlich erhöht.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass bei den Kontrollen nicht die Sanktionierung im Vordergrund steht, sondern die Sicherheit aller Beteiligten - insbesondere der Bauarbeiter vor Ort sowie der Verkehrsteilnehmer selbst.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden auch weiterhin gezielte Geschwindigkeitskontrollen in diesem Bereich durchgeführt.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer: Halten Sie sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten und passen Sie Ihre Fahrweise den örtlichen Gegebenheiten an. Rücksicht und Aufmerksamkeit können Leben retten. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 08:16

    LPI-G: (G) Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt (0099264/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am 22.04.2026 gegen 18:35 Uhr kam es in der Jenaer Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindes. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Opel die Jenaer Straße in Richtung Zeulsdorfer Straße, als plötzlich ein 9-jähriges Mädchen zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn lief. Es kam zur Kollision mit dem Pkw. Das Kind erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 08:15

    LPI-G: (LK GRZ) Diebstahl eines Kleinkraftrades aufgeklärt (0099126/2026)

    Greiz (ots) - Langenwolschendorf/Pausa-Mühltroff. Am 22.04.2026, im Zeitraum von 08:30 bis 12:00 Uhr, entwendete ein 40-jähriger Mann ein vor einer Schule Pausa-Mühltroff (Sachsen) abgestelltes Kleinkraftrad Simson. Die 15-jährige Nutzerin hatte das Fahrzeug während des Schulbesuchs abgestellt. Nachdem die Geschädigte den Diebstahl bemerkte, konnte sie das Moped ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 07:25

    LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug (0098155/2026)

    Greiz (ots) - Ronneburg. Am 21.04.2026 gegen 18:20 Uhr kam es auf der L1081 bei Ronneburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 43-jährige Seat-Fahrerin beabsichtigte nach links abzubiegen und übersah dabei ein überholendes Fahrzeug. Es kam zur Kollision, infolge derer sich der überholende Kia überschlug. Die 28-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren