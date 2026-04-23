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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt (0099264/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 22.04.2026 gegen 18:35 Uhr kam es in der Jenaer Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindes. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Opel die Jenaer Straße in Richtung Zeulsdorfer Straße, als plötzlich ein 9-jähriges Mädchen zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn lief. Es kam zur Kollision mit dem Pkw. Das Kind erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde entsprechend medizinisch versorgt. Die Polizei Gera hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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