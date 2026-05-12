POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Edelstahlbleche entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots) - Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann machte am Montagvormittag gegen 11 Uhr im Quadrat E 2 in einem Supermarkt auf sich aufmerksam, als er dort zu randalieren begann. Der 36-Jährige sollte durch Angestellte des Supermarkts des Ladens verwiesen werden, nachdem er im Kassenbereich aus unbekannten Gründen anfing zu randalieren. Hierbei griff er die Angestellten mit Schlägen und Tritten sowie mit einer ...

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