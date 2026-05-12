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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Edelstahlbleche entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine unbekannte Täterschaft entwendete bereits im Zeitraum von Freitag, gegen 12:00 Uhr bis Samstag, gegen 08:15 Uhr mehrere Edelstahlbleche der Kläranlage in der Lange Straße. Wie hoch der dadurch entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht geklärt. Da es noch keine Hinweise zur Täterschaft gibt, sucht das Polizeirevier Sinsheim nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 07261/690-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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