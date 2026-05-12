POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Edelstahlbleche entwendet - Zeugenaufruf
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Eine unbekannte Täterschaft entwendete bereits im Zeitraum von Freitag, gegen 12:00 Uhr bis Samstag, gegen 08:15 Uhr mehrere Edelstahlbleche der Kläranlage in der Lange Straße. Wie hoch der dadurch entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht geklärt. Da es noch keine Hinweise zur Täterschaft gibt, sucht das Polizeirevier Sinsheim nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 07261/690-0 zu melden.
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