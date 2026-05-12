Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gesuchter Mann Randaliert in Supermarkt

Mannheim (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann machte am Montagvormittag gegen 11 Uhr im Quadrat E 2 in einem Supermarkt auf sich aufmerksam, als er dort zu randalieren begann.

Der 36-Jährige sollte durch Angestellte des Supermarkts des Ladens verwiesen werden, nachdem er im Kassenbereich aus unbekannten Gründen anfing zu randalieren. Hierbei griff er die Angestellten mit Schlägen und Tritten sowie mit einer Plastikflasche an und verletzte einen 30-jährigen Mitarbeiter leicht. Dem Supermarktpersonal gelang es schließlich, den 36-Jährigen zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festzuhalten. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Mannheim per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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