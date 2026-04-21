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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb gefasst

Zella-Mehlis (ots)

Ein 36-Jähriger packte Montagnachmittag Lebensmittel in einem Einkaufsmarkt im Sommerauweg in Zella-Mehlis in seine Jackentasche und versuchte den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen. Ein Mitarbeiter der Marktes bemerkte den Diebstahl und sprach den Täter an, der daraufhin aggressiv reagierte, aber bis zum Eintreffen der Polizisten gesichert werden konnte. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und erteilten dem stark alkoholisierten Mann einen Platzverweis.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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