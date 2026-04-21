Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf der Leitplanke

Schwallungen (ots)

Der Fahrer eines Rettungswagens kam Montagmittag nach rechts von der Bundesstraße zwischen Wasungen und Schwallungen ab. Er beschädigte mehrere Meter Leitplanke und blieb mit dem Fahrzeug auf der Leiplanke hängen. Zum Glück blieben der Fahrer, die Beifahrerin sowie auch eine Patientin im Rettungswagen unverletzt. Zur Bergung durch den Abschleppdienst musste die B19 vorübergehend voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

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