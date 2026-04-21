PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sturz mit dem Fahrrad

Hildburghausen (ots)

Am frühen Montagnachmittag fuhr eine 70-jährige Radfahrerin auf dem Markt in Hildburghausen. Beim Umfahren einer Mülltonne verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Sie kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 07:15

    LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Carport und Pkw durch Brand zerstört"

    Bad Salzungen (ots) - Donnerstagmittag brannte ein Carport in der Ortsstraße in Hohleborn (Bad Salzungen) vollständig ab. Am Montag fand die Brandortuntersuchung durch einen Sachverständigen und die Spezialisten der Suhler Kriminalpolizei statt. Als Brandursache kommen fahrlässige Brandstiftung oder ein technischer Defekt in Betracht. Der Sachschaden wird auf etwa ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 11:40

    LPI-SHL: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

    Hildburghausen (ots) - Am späten Sonntagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen einen 44-jährigen Radfahrer in Hildburghausen. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Eine Blutentnahme im Klinikum und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den 44-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 08:25

    LPI-SHL: Hoher Sachschaden durch Brand

    Bad Liebenstein (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (20.04.2026) brannte aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage mit angrenzendem Carport in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte ein Übergreifen auf ein angrenzendes Haus verhindern. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren