LPI-SHL: Sturz mit dem Fahrrad
Hildburghausen (ots)
Am frühen Montagnachmittag fuhr eine 70-jährige Radfahrerin auf dem Markt in Hildburghausen. Beim Umfahren einer Mülltonne verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Sie kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.
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