LPI-SHL: Hoher Sachschaden durch Brand
Bad Liebenstein (ots)
In der Nacht von Sonntag auf Montag (20.04.2026) brannte aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage mit angrenzendem Carport in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte ein Übergreifen auf ein angrenzendes Haus verhindern. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache.
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