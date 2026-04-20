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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Sachschaden durch Brand

Bad Liebenstein (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (20.04.2026) brannte aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage mit angrenzendem Carport in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte ein Übergreifen auf ein angrenzendes Haus verhindern. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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