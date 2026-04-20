LPI-SHL: Hoher Sachschaden durch Brand

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots) - Am Samstag Abend meldete ein aufmerksamer Bürger einen Einbrecher auf einer Baustelle am Bahnhof in Obermaßfeld. Dieser hatte zuvor die Türen der Baucontainer aufgehebelt und ist anschließend mit der Beute weggelaufen. Glücklicherweise verfolgte der Bürger den Täter und konnte die eingesetzten Beamten zu ihm führen. Das Beutegut, bestehend aus diversen Lebensmitteln, konnte einem Verantwortlichen zurückgegeben werden. Ein ...

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