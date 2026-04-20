LPI-SHL: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

Schwarza (ots) - Am 18.04.2026 um 09:45 Uhr kam es in der Ortslage Schwarza, genauer in der Hauptstraße Ecke Zella-Meininger-Straße zu einem Unfall. Die vorfahrtsberechtigte 26-jährige Fahrradfahrerin wich einem braunen Auto (vermutlich DACIA) aus, da der Fahrzeugführer über die Kreuzung fuhr und sie übersah. Bei dem Ausweichversuch kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Der verantwortliche ...

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