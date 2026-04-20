LPI-SHL: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs
Hildburghausen (ots)
Am späten Sonntagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen einen 44-jährigen Radfahrer in Hildburghausen. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Eine Blutentnahme im Klinikum und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den 44-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.
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