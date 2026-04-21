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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Carport und Pkw durch Brand zerstört"

Bad Salzungen (ots)

Donnerstagmittag brannte ein Carport in der Ortsstraße in Hohleborn (Bad Salzungen) vollständig ab. Am Montag fand die Brandortuntersuchung durch einen Sachverständigen und die Spezialisten der Suhler Kriminalpolizei statt. Als Brandursache kommen fahrlässige Brandstiftung oder ein technischer Defekt in Betracht. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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