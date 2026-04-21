LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Carport und Pkw durch Brand zerstört"
Bad Salzungen (ots)
Donnerstagmittag brannte ein Carport in der Ortsstraße in Hohleborn (Bad Salzungen) vollständig ab. Am Montag fand die Brandortuntersuchung durch einen Sachverständigen und die Spezialisten der Suhler Kriminalpolizei statt. Als Brandursache kommen fahrlässige Brandstiftung oder ein technischer Defekt in Betracht. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.
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