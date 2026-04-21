LPI-SHL: Vorfahrt missachtet
Meiningen (ots)
Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr Montagmittag auf der Gartenstraße in Meiningen und wollte die abknickende Vorfahrtsstraße geradeaus in Richtung "Stiefelsgraben" verlassen. Dabei hätte er der von rechts aus der Johannes-Brahms-Straße kommenden und der Vorfahrtsstraße in die Gartenstraße folgenden 15-jährigen Fahrschülerin auf ihrem Kleinkraftrad die Vorfahrt gewähren müssen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, wobei die Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte. Der Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
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