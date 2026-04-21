LPI-SHL: Radfahrerin übersehen
Suhl (ots)
Montagmorgen bog ein 43-jähriger Autofahrer vom Amtmannsweg in Suhl nach links auf die Linsenhofer Straße ab. Dabei übersah er eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 58-jährige Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Frau stürzte und musste verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.
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