Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Polizeilicher Schusswaffengebrauch in Walldorf - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

n den frühen Morgenstunden des 12. Mai 2026 wollten Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim in Walldorf einen 20-jährigen Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Mann das Streifenfahrzeug bemerkte, gab er unvermittelt Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit.

Das Fahrzeug kam im Bereich der Hauptstraße verkehrsbedingt zum Halten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt der 20-Jährige beim Aussteigen ein Messer in der Hand. Um ihn im weiteren Verlauf dazu zu bewegen, das Messer fallen zu lassen, setzten die Beamten zunächst Pfefferspray ein und gaben zudem zwei Warnschüsse ab. Der 20-Jährige ließ jedoch das Messer nicht fallen, sondern ging unvermittelt zügig auf die Polizeibeamten zu, die daraufhin mehrere Schüsse auf ihn abgaben, da sie befürchteten, dass der Mann sie mit dem Messer verletzen wolle.

Der 20-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er wird aktuell im Krankenhaus behandelt.

Die weiteren Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Heidelberg durch das LKA Baden-Württemberg geführt. Dabei steht zunächst die genaue Rekonstruktion des Geschehens im Vordergrund. Hierzu werden auch vorliegende Bodycam-Aufnahmen gesichtet und bewertet werden.

Über diese Pressemitteilung hinausgehende Informationen können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht mitgeteilt werden.

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