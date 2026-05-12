PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim /Genf: Öffentlichkeitsfahdnung nach 14-Jähriger

Mannheim (ots)

Seit dem 09. Mai 2026 wird ein 14-jähriges Mädchen, wohnhaft in Genf/Schweiz mit letztem bekannten Aufenthaltsort in Mannheim, vermisst.

Das Mädchen hat sich am 08. Mai 2026 von ihrer Schule in Genf entfernt und wurde daraufhin als vermisst gemeldet. Hinweise ergaben, dass sie sich mit einer Person im Raum Köln treffen wollte.

Im weiteren Verlauf wurde das Mädchen von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim angetroffen. Anschließend nahm das Jugendamt sie in Obhut und brachte sie in einer Unterkunft für Kinder und Jugendliche in Mannheim unter.

Aus dieser Einrichtung flüchtete die 14-Jährige am 09. Mai 2026 gegen 11 Uhr und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - 158 cm groß
   - circa 54 kg
   - dunkel blonde / braune Haare zum Dutt gebunden
   - trägt Brille mit schwarzem Rahmen
   - bekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Jogginghose

Ein Lichtbild der 14-Jährigen kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-2/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Valentino Moscato
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 07:26

    POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagmorgen gegen 05:40 Uhr meldeten zwei männliche Passanten sowie eine Anwohnerin ein brennendes Fahrzeug in der Rotenberger Straße und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Der Opel war in einer Hofeinfahrt eines Anwesens in der Rotenberger Straße abgestellt. Noch vor ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 15:27

    POL-MA: Mannheim: 26-jähriger Mann wegen besonders schweren Raubes in Untersuchungshaft

    Mannheim (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Untersuchungshaftbefehl gegen einen 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am frühen Samstagmorgen, 09.05.2026, im Stadtteil ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 15:00

    POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Mehr als 20 Autos zerkratzt - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine unbekannte Täterschaft zerkratze am Sonntag zwischen 11 Uhr und 14 Uhr mindestens 20 Autos, welche im Bereich der Ehehaltstraße abgestellt waren. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte die Täterschaft die zum Gehweg gewandten Fahrzeugseiten im Vorbeilaufen mit einem spitzen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren