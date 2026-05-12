Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim /Genf: Öffentlichkeitsfahdnung nach 14-Jähriger

Mannheim (ots)

Seit dem 09. Mai 2026 wird ein 14-jähriges Mädchen, wohnhaft in Genf/Schweiz mit letztem bekannten Aufenthaltsort in Mannheim, vermisst.

Das Mädchen hat sich am 08. Mai 2026 von ihrer Schule in Genf entfernt und wurde daraufhin als vermisst gemeldet. Hinweise ergaben, dass sie sich mit einer Person im Raum Köln treffen wollte.

Im weiteren Verlauf wurde das Mädchen von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim angetroffen. Anschließend nahm das Jugendamt sie in Obhut und brachte sie in einer Unterkunft für Kinder und Jugendliche in Mannheim unter.

Aus dieser Einrichtung flüchtete die 14-Jährige am 09. Mai 2026 gegen 11 Uhr und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 158 cm groß - circa 54 kg - dunkel blonde / braune Haare zum Dutt gebunden - trägt Brille mit schwarzem Rahmen - bekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Jogginghose

Ein Lichtbild der 14-Jährigen kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-2/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

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