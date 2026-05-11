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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 26-jähriger Mann wegen besonders schweren Raubes in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Untersuchungshaftbefehl gegen einen 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am frühen Samstagmorgen, 09.05.2026, im Stadtteil Neckarstadt einen besonders schweren Raub begangen zu haben.

Der Tatverdächtige soll gegen 4:00 Uhr von einem 20-jährigen Mann und seinen zwei Freunden, die sich gemeinsam auf einem Spielplatz am Clignetplatz aufhielten, unter Vorhalt eines Schraubendrehers die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert haben. Während die Freunde des 20-Jährigen flüchten konnten, soll der Tatverdächtige den 20-Jährigen mit einem Schraubendreher attackiert haben. Im weiteren Verlauf verlor der Geschädigte sein Mobiltelefon, welches der Tatverdächtige an sich genommen haben soll und weitere Wertsachen gefordert habe. Als der 20-Jährige sein Mobiltelefon zurückgefordert habe, soll ihn der Tatverdächtige weiter mit dem Schraubendreher attackiert haben. Einer der Freunde des Geschädigten kehrte, nachdem er die Polizei alarmiert hatte, zum Tatort zurück und konnte dem Tatverdächtigen das Mobiltelefon abnehmen und den daraufhin flüchtenden Tatverdächtigen verfolgen. Der 26-Jährige wurde schließlich unweit des Tatortes durch eine Polizeistreife vorläufig festgenommen.

Der Tatverdächtige wurde noch am Samstag, 09.05.2026, dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl gegen den tatverdächtigen 26-Jährigen wegen versuchten besonders schweren Raubes in zwei tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit besonders schwerem Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Mannheim
Frau Erste Staatsanwältin Dr. Schweppe
Telefon: 0621 292-7106
E-Mail: pressestelle@stamannheim.justiz.bwl.de

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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