Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in zwei Pflegeeinrichtungen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft entwendete in der Nach von Freitag auf Samstag mehr als 150 Euro Bargeld aus den Büroräumlichkeiten einer Pflegeeinrichtung in der Max-Joseph-Straße im Stadtteil Neckarstadt. Die Täterschaft öffnete gewaltsam mehrere Schränke in dem Personalraum der Einrichtung und gelangte so an die Beute. Wie sich die Täterschaft Zutritt zu dem Gebäude verschaffte, ist noch nicht bekannt.

Auch in der Minneburgstraße im Stadtteil Rheinau verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Pflegeeinrichtung, durchwühlte die Büroräumlichkeiten und erbeutete mehrere Hundert Euro Bargeld. Ob es sich bei den Einbrüchen um dieselbe Täterschaft handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sowie Mannheim-Neckarau haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen, welche Verdächtiges wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 (Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt) oder unter der Telefonnummer 0621/83397-0 (Polizeirevier Mannheim-Neckarau) zu melden.

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