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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L 600
L 598 - PM 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Sonntagabend im Kreuzungsbereich der L 600 und der L598 ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6272319

Ersten Unfallermittlungen zufolge war ein 22-jähriger BMW-Fahrer gegen 23:40 Uhr von Heidelberg kommend auf der L598 unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur L600 kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Zusammenstoß mit dem VW einer 26-Jährigen, die von Leimen kommend auf der L600 unterwegs war. Durch den Aufprall kamen beide Autos von der Fahrspur ab und schließlich auf der Verkehrsinsel in Richtung Bruchhausen zum Stehen. Ein auf der Verkehrsinsel befindliches Verkehrszeichen sowie ein Mast einer Wegweisertafel wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Unfall wurden die 26-Jährige sowie ihre beiden 24-jährigen Mitfahrer leicht verletzt und nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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