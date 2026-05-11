Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gaststätte - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in eine Gaststätte in Altlußheim ein.

Die Unbekannten brachen am Samstag, in der Zeit zwischen 1:00 Uhr und 10:30 Uhr, die Seitentür des Lokals in der Hauptstraße auf und drangen zunächst in die Lagerräume der Gaststätte ein. Von hier gelangten sie in den Gastraum, wo sie zwei Spielautomaten aufbrachen und daraus das Bargeld entwendeten. Zudem entwendeten sie eine Geldbörse mit Wechselgeld sowie die Kasse mit den Tageseinnahmen.

Es entstand Sachschaden von rund 600 Euro, der Diebstahlschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

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