POL-MA: Mannhheim: 17-Jährige vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Mannheim (ots)
Die Suche nach der 17-Jährigen aus Mannheim ist beendet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6271730). Die Vermisste ist inzwischen wohlbehalten zurückgekehrt.
Medienvertretende werden gebeten, in diesem Zusammenhang veröffentlichte Lichtbilder aus ihren Beständen zu löschen.
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Nadine Kollmar
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