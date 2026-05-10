Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Orientierungsloser Tourist auf Bundesstraße sorgt für Polizeieinsatz

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 22:25 Uhr ging bei der Mannheimer Polizei ein ungewöhnlicher Hinweis ein: Eine Person sollte sich mitten auf der Ludwigshafener Straße (B36) befinden.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt rückte umgehend mit Sonder- und Wegerechten aus, konnte vor Ort jedoch zunächst niemanden antreffen. Kurz darauf meldete ein weiterer Zeuge eine Person auf der B38a in Fahrtrichtung Feudenheim. Dort stellten die Beamten einen Mann auf dem Standstreifen entlang der Leitplanke fest.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 48-jährigen Touristen aus Montenegro, der sich auf der Durchreise nach Luxemburg befand. Aufgrund seiner Nachtblindheit hatte er völlig die Orientierung verloren und war so zu Fuß auf die Bundesstraße geraten.

Der Mann wurde zur Sicherheit in Obhut genommen. Die Beamten konnten schließlich Kontakt zu seinen Freunden aufnehmen und den orientierungslosen Reisenden wohlbehalten in deren Obhut übergeben.

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