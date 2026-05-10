Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wielsoch/RHein-Neckar-Kreis: VW-Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeuge meldete am Samstagabend gegen 20:30 Uhr einen VW-Transporter-Fahrer, der auf der B3 von Heidelberg kommend in Schlangenlinien unterwegs war.

Der Zeuge informierte die Leitstelle der Polizei fortlaufend über den Standort des Fahrzeugs. Der Fahrer bog von der B3 auf die L594a in Richtung Wiesloch ab und setzte seine Fahrt über Dielheim auf der L612 in Richtung Horrenberg fort. Nach Angaben des Zeugen geriet der Transporter auf dieser Strecke insgesamt drei Mal in den Gegenverkehr. Glücklicherweise kam es hierbei zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

In der Meckesheimer Straße konnte das Fahrzeug schließlich durch eine Streifenwagenbesatzung gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 69-jährige Fahrer gab zunächst an, während der Fahrt nach seinem Mobiltelefon gesucht zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,06 Promille.

Der Mann wurde für eine Blutentnahme zum Polizeirevier Wiesloch gebracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den 69-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Transporter wurde an einem verkehrssicheren Ort abgestellt.

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