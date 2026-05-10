Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Handschuhsheim: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - PM 2

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend, gegen 20.09 Uhr, wurde eine größere Rauchentwicklung aus einer im 4. Obergeschoß befindlichen Wohnung eines in der Steubenstraße gelegenen Mehrfamilienhauses gemeldet. Während sich der Bewohner der Wohnung auf den Balkon flüchtete, brachten sich 15 Bewohner größtenteils selbständig in Sicherheit. Der auf dem Balkon befindliche Bewohner wurde im weiteren Verlauf über eine Drehleiter ebenfalls aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit gebracht. Nachdem die Berufsfeuerwehr Heidelberg, die mit einem Löschzug vor Ort war, die betroffene Wohnung betreten hatte konnten sie einen aufkeimenden Brand feststellen. Dieser wurde rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Der Brandschaden wird mit ca. 5000,- Euro beziffert. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde durch Rauchgase leicht verletzt und vorsorglich in einer umliegenden Klinik medizinisch versorgt. Die 15 anderen Bewohner des Anwesens wurden für die Dauer der Löscharbeiten durch den Rettungsdienst betreut und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten um 22.30 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

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