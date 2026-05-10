PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Neckar-Kreis: Pkw kommt von Fahrbahn ab und landet im Feld - Polizei sucht Zeugen - PM 2

Sinsheim (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 09.54 Uhr, befuhr ein 28-jähriger VW Fahrer mit seinem Pkw samt Anhänger die B 39 von Sinsheim-Steinsfurt kommend in Richtung Sinsheim-Rohrbach. Auf freier Strecke kam ihm ein noch unbekannter weißer Pkw entgegen, der aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrspur des 28-Jährigen geriet. Um eine Kollision zu verhindern wich der 28-jährige VW-Lenker dem Entgegenkommenden nach rechts aus, geriet in den daneben liegenden Grünstreifen, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. In der weiteren Folge kam er links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen, kippte auf die Seite und blieb mit seinem Gespann auf der Seite liegen. Hierbei blieb der 28-Jährige zum Glück unverletzt. Der noch unbekannte Fahrzeuglenker des weißen Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der entstandene Sachschaden am VW und am Anhänger beläuft sich auf insgesamt ca. 8000,- Euro. Zeugen oder Anwohner die Hinweise auf den Unfallhergang oder das unfallflüchtige Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel: 07261/690-0, in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.05.2026 – 20:36

    POL-MA: Heidelberg/Handschuhsheim: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - PM 1

    Heidelberg (ots) - Derzeit befinden sich Rettungskräfte und Polizei bei einer größeren Rauchentwicklung in einem in der Steubenstraße befindlichen Mehrfamiliehaus im Einsatz. Über die Ursache und mögliche Verletzte liegen noch keine Erkenntnisse vor. Vorsichtshalber wurden die im Anwesen befindlichen Bewohner in Sicherheit gebracht. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 09.05.2026 – 20:09

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Kiosks - PM 2

    Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet kam es am heutigen Samstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, zu einem Brand eines Kiosk-Häuschen in Wiesloch im Gewann Haagen. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Aus bislang unbekannter Ursache fingen vermutlich Gasflaschen im Bereich der ...

    mehr
  • 09.05.2026 – 15:47

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Kiosks - PM 1

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aktuell kommt es in Wiesloch im Bereich einer Freizeitanlage im Gewann Haagen zum Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund des Vollbrands eines Kiosk-Häuschens. Über die Brandursache sowie über mögliche verletzte Personen ist bislang noch nichts bekannt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren