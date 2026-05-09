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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Kiosks - PM 2

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am heutigen Samstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, zu einem Brand eines Kiosk-Häuschen in Wiesloch im Gewann Haagen. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Aus bislang unbekannter Ursache fingen vermutlich Gasflaschen im Bereich der Außengastronomie eines Sport- & Freizeitparks Feuer, welches auf das besagte Kiosk im Außenbereich übergriff. In diesem Sport- & Freizeitpark fand zu dieser Zeit eine Firmenfeier mit ca. 180 Personen statt. Glücklicherweise wurden durch den Brand lediglich zwei Angestellte (39 und 52 Jahre alt) leicht verletzt. Einer der beiden wurde durch den Rettungsdienst ambulant vor Ort versorgt, der andere wurde mittels Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen war die Zufahrt zur Einsatzstelle ab der Waldstraße in Wiesloch gesperrt. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt ca. 50.000EUR. Die Brandermittler des Polizeireviers Wiesloch haben die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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