Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kommt von Fahrbahn ab und landet im Feld - PM 1

Sinsheim (ots)

Aktuell befindet sich die Polizei bei einem Verkehrsunfall im Bereich der B 39, zwische Sinsheim und Steinsfurt im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntniss kam ein Pkw aus bislang noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet in ein angrenzendes Flurstück und kam auf der liegend Seite zum Stehen. Verletzt wurde dabei niemand.

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