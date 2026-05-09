Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Käfertal: 56-Jähriger mit 2,2 Promille im Auto unterwegs

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 23.00 Uhr, unterzog eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal einen 56-jährigen BMW-Fahrer, der in Käfertal die Hessische Straße befuhr, einer Verkehrskontrolle. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Mann, dass dieser nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 2,2 Promille zu Tage. Dem 56-Jährigen wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein blieb bei den Akten und er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

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