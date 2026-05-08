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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 17-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Seit Dienstag, den 28.04.2026 wird eine 17-jährige Jugendliche aus Mannheim vermisst. Zuletzt wurde die Teenagerin am vorgenannten Datum kurz nach 13 Uhr an ihrer Schule gesehen.

Die Vermisste war in der Vergangenheit bereits häufiger abgängig. Alle bekannten Anlaufstellen wurden jedoch bisher ohne Erfolg überprüft.

Die Jugendliche trägt eine schwarze Hose, ein schwarz-weiß kariertes Hemd und ein weißes Top. Sie ist ca. 168cm groß, schlank und hat schwarz-violette Haare.

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-2/

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten werden beim Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Denise Grashoff
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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