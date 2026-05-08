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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter läuft 11-Jähriger hinterher - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am späten Mittwochnachmittag gegen 17:10 Uhr lief ein noch unbekannter Mann am Rheinauer See auffällig einem 11-jährigen Mädchen hinterher. Das Mädchen war gerade mit seinem Hund im Bereich des dortigen Wasser-Ski-Verleihs spazieren als es bemerkte, dass ihr der Unbekannte folgte.

Da der Mann auch nach mehrfachem Wechseln der Laufrichtung hinter ihm blieb, rannte das Mädchen los. Sie sprach schließlich eine Passantin an und bat diese um Hilfe.

Als der Unbekannte bemerkte, dass sich die 11-Jährige einer Frau anvertraute, entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben:

   -	Ca. 175 cm groß
   -	Kurze schwarze Haare
   -	Stoppelbart
   -	Trug blaue Jeans und eine graue Stoffjacke

Wieso der Mann dem Kind wortlos folgte, ist nicht geklärt.

Das Fachdezernat beim Kriminalkommissariat Mannheim hat nun die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Personen, die am Mittwochnachmittag gegen 17:10 Uhr am Rheinauer See verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter 0621 174 4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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