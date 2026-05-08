PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Falsche Bankmitarbeiterin erbeutet hohe Summe

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr wurde ein 69-jähriger Mann aus Heidelberg Handschuhsheim Opfer einer Betrugsmasche durch eine falsche Bankmitarbeiterin. Die Täterin erschlich sich durch geschickte Gesprächsführung und unter dem Vorwand, dass es Probleme mit den Zugangsdaten im Onlinebanking gäbe das Vertrauen des Geschädigten und veranlasste ihn dazu, in zwei Überweisungen einen Gesamtbetrag von knapp 10.000 Euro auf ein fremdes Konto zu transferieren.

Nach der Beendigung des Telefonats überprüfte der 69-Jährige sein Bankkonto noch einmal und stellte dabei das Fehlen seines Geldes fest.

Präventionstipps der Polizei - So schützen Sie sich vor falschen Bankmitarbeitern:

   - Ihre Bank fordert Sie niemals per SMS oder Telefon auf, Geld auf
     ein anderes Konto zu überweisen - aus keinem Grund und unter 
     keinen Umständen.
   - Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein unbekannter Anrufer unter 
     Druck setzt oder Sie zur Überweisung von Geld auffordert. 
     Kriminelle halten Telefonleitungen bewusst offen, um Ihnen keine
     Zeit zum Nachdenken zu lassen.
   - Rufen Sie Ihre Bank selbst zurück. Nutzen Sie ausschließlich die
     offiziellen Telefonnummern auf der Rückseite Ihrer Bankkarte 
     oder dem offiziellen Internetauftritt. Vertrauen Sie niemals 
     Rufnummern, die Ihnen in einer SMS oder vom Anrufer selbst 
     genannt werden.
   - Sprechen Sie mit einer Vertrauensperson, bevor Sie irgendwelche 
     Überweisungen tätigen. Betrüger bauen gezielt Zeitdruck auf. 
     Nehmen Sie sich dennoch die Zeit.
   - Misstrauen Sie jeder unaufgeforderten Kontaktaufnahme, die 
     angeblich von Ihrer Bank stammt und Sie zur Preisgabe von Daten 
     oder zur Durchführung von Zahlungen auffordert.
   - Kontaktieren Sie die Polizei unter dem Notruf 110 oder jeder 
     Polizeidienststelle, wenn Sie unsicher sind oder einen 
     Betrugsversuch vermuten.

Weitere Informationen und Präventionstipps erhalten Sie unter:

https://praevention.polizei-bw.de/praevention/betrugdiebstahl/.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 14:26

    POL-MA: Heidelberg: Trickdiebstahl aus Wohnung - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Durch das vortäuschen einer Befragung gelangten zwei unbekannte Personen in eine Wohnung einer Heidelberger Seniorenresidenz und entwendeten dort einen Goldarmreif. Am Donnerstagabend gegen 17:00 Uhr gaben eine Frau und ein Mann gegenüber einer 86- jährigen Seniorin vor, Mitarbeiter eines Pflegedienstes zu sein, um sich so Zutritt in ihre Wohnung zu verschaffen. Die Seniorin gewährte den Zutritt und ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 14:22

    POL-MA: Mannheim: Verkehrskontrolle mit Folgen

    Mannheim (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Waldseestraße in Mannheim konnte eine Streife des Polizeireviers Ladenburg einen 24-jährigen Mercedes Fahrer feststellen, welcher ohne erforderlichen Führerschein unterwegs war. Für das Fahrzeug bestand zudem kein aktueller Versicherungsschutz und während der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Autofahrers konnten Anzeichen festgestellt werden, welche den ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 14:21

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer durch geöffnete Autotür verletzt

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagmittag gegen 12:15 Uhr kollidierte in der Spitzwegstraße ein Radfahrer mit einer Autotür und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 66-jährige Radfahrer war in Richtung Efeuweg unterwegs, als die 67-jährige Autofahrerin in gleicher Fahrtrichtung am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren