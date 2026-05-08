Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Falsche Bankmitarbeiterin erbeutet hohe Summe

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr wurde ein 69-jähriger Mann aus Heidelberg Handschuhsheim Opfer einer Betrugsmasche durch eine falsche Bankmitarbeiterin. Die Täterin erschlich sich durch geschickte Gesprächsführung und unter dem Vorwand, dass es Probleme mit den Zugangsdaten im Onlinebanking gäbe das Vertrauen des Geschädigten und veranlasste ihn dazu, in zwei Überweisungen einen Gesamtbetrag von knapp 10.000 Euro auf ein fremdes Konto zu transferieren.

Nach der Beendigung des Telefonats überprüfte der 69-Jährige sein Bankkonto noch einmal und stellte dabei das Fehlen seines Geldes fest.

Präventionstipps der Polizei - So schützen Sie sich vor falschen Bankmitarbeitern:

- Ihre Bank fordert Sie niemals per SMS oder Telefon auf, Geld auf ein anderes Konto zu überweisen - aus keinem Grund und unter keinen Umständen. - Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein unbekannter Anrufer unter Druck setzt oder Sie zur Überweisung von Geld auffordert. Kriminelle halten Telefonleitungen bewusst offen, um Ihnen keine Zeit zum Nachdenken zu lassen. - Rufen Sie Ihre Bank selbst zurück. Nutzen Sie ausschließlich die offiziellen Telefonnummern auf der Rückseite Ihrer Bankkarte oder dem offiziellen Internetauftritt. Vertrauen Sie niemals Rufnummern, die Ihnen in einer SMS oder vom Anrufer selbst genannt werden. - Sprechen Sie mit einer Vertrauensperson, bevor Sie irgendwelche Überweisungen tätigen. Betrüger bauen gezielt Zeitdruck auf. Nehmen Sie sich dennoch die Zeit. - Misstrauen Sie jeder unaufgeforderten Kontaktaufnahme, die angeblich von Ihrer Bank stammt und Sie zur Preisgabe von Daten oder zur Durchführung von Zahlungen auffordert. - Kontaktieren Sie die Polizei unter dem Notruf 110 oder jeder Polizeidienststelle, wenn Sie unsicher sind oder einen Betrugsversuch vermuten.

Weitere Informationen und Präventionstipps erhalten Sie unter:

https://praevention.polizei-bw.de/praevention/betrugdiebstahl/.

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