Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260428 - 0538 Frankfurt - Ginnheim: Sperrmüllbrand- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Montagabend (27. April 2026) geriet eine Ansammlung von Sperrmüll unter der Rosa- Luxemburg -Straße in Brand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:30 Uhr meldete die Feuerwehr einen Brand im Bereich der Franz- Werfel- Straße direkt unterhalb der dort verlaufenden Rosa- Luxemburg- Straße. Entgegen der ersten Annahme, dass hier ein abgestellter Pkw brennen könnte, handelte es sich lediglich um eine Ansammlung von Sperrmüll.

Die Feuerwehr löschte den Brand, durch welchen Abplatzungen und Verschmelzungen am Brückenbauwerk der dortigen Landesstraße entstanden. Ein Statiker prüfte die Schäden und stufte diese als unbedenklich für den Kraftfahrzeugverkehr ein. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Brandursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer 069/ 755 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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