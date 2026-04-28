Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260428 - 0535 Frankfurt-Ginnheim: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0533
Frankfurt (ots)
(bo) Die seit Montagabend (27. April 2026) vermisste 87-jährige Gerda K. konnte heute Morgen (28. April 2026) wohlbehalten angetroffen und in das Krankenhaus zurückgeführt werden. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird hiermit zurückgenommen.
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