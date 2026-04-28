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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260428 - 0535 Frankfurt-Ginnheim: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0533

Frankfurt (ots)

(bo) Die seit Montagabend (27. April 2026) vermisste 87-jährige Gerda K. konnte heute Morgen (28. April 2026) wohlbehalten angetroffen und in das Krankenhaus zurückgeführt werden. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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  • 28.04.2026 – 07:22

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